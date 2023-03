Belgique : Kevin De Bruyne nouveau capitaine des Diables Rouges

Tout comme la France, la Belgique tient son nouveau capitaine ! Après les retraites internationales d’Hugo Lloris et d’Eden Hasard, les deux sélections tricolores, incarnées par Didier Deschamps et Domenico Tedesco, devaient trouver les nouveaux patrons de leur équipe première et c’est désormais chose faite. Si Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France, en Belgique c’est Kevin De Bruyne qui va reprendre le brassard de capitaine.

La suite après cette publicité

Avec 97 sélections pour 25 réalisations, le joueur de Manchester City est désormais le bras droit du nouvel entraineur des Diables Rouges, Domenico Tedesco. Le successeur de Roberto Martinez a donc choisi un élément important de la sélection belge. Enfin, alors que Kevin De Bruyne reprend le brassard de capitaine de la Belgique, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku sont, de leur côté, les nouveaux vice-capitaines des Diables Rouges.

À lire

Belgique : Jérémy Doku forfait avec les Diables Rouges