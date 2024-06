Bayern : le salaire démentiel de Vincent Kompany

Après de nombreux refus, le Bayern Munich a trouvé son entraîneur en la personne de Vincent Kompany. Le Belge a quitté Burnley pour la Bavière et va percevoir un gros salaire. D’après les informations de Sky Sport, l’ancien joueur de Manchester City va toucher un salaire entre 7 et 9 millions d’euros bruts par an, un salaire bien supérieur à celui de Julian Nagelsmann.

La suite après cette publicité

L’actuel sélectionneur de la Mannschaft touchait trois millions de moins au Bayern Munich. Vincent Kompany aura, d’après le média allemand, un salaire équivalent à celui de Thomas Tuchel. En plus de son salaire élevé, le Bayern Munich doit également régler les frais de transfert, équivalents à plus de 10 millions d’euros.