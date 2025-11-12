Qualifs Euro U19 : la France démarre fort et terrasse les Îles Féroé

L’équipe de France U19 a parfaitement débuté sa campagne des éliminatoires de l’Euro 2026 en s’imposant 4-0 face aux Îles Féroé U19, ce mercredi 12 novembre, au Grosics Gyula Stadion. Les joueurs de Jean-Luc Vannuchi ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à Coulibaly, avant que Peter ne double la mise sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45+1e).

En seconde mi-temps, les tricolores ont continué leur domination. Devernois (57e) et Gadegbeku (62e) ont inscrit les deux derniers buts d’une rencontre totalement maîtrisée. Avec cette large victoire, la France U19 prend la tête du groupe 2 avant de défier la Bulgarie puis la Hongrie le 15 et le 18 novembre prochains.