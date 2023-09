La Premier League en passe de mener une révolution sur la diffusion des matchs

La suite après cette publicité

C’est dans l’air depuis plusieurs jours outre-Manche et c’est sur le point de devenir officiel. Ce vendredi, The Mirror rapporte que les 20 clubs de l’élite anglais ont donné leur approbation au cours d’une réunion avec les représentants de la Premier League pour que davantage de matchs soient diffusés. Si cette proposition est approuvée par les sociétés de télévision britannique, un nouveau package devrait être introduit à l’horizon 2025.

Actuellement, Sky Sports, TNT Sports et Amazon diffusent 200 matchs chaque saison aux horaires suivants : le vendredi et le lundi soir, le samedi midi et après-midi ainsi que le dimanche après-midi. En cas de remaniement de la couverture télévisée du football, un nouvel accord concernant les droits TV de la première division anglaise verrait le jour et des changements interviendraient dans les horaires de diffusion avec plus de rencontres proposées le dimanche soir. Malgré la forte concurrence, un nouveau diffuseur pourrait également s’initier sur le marché. De quoi rapporter un joli pactole à la Premier League.