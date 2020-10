Tottenham : l'agent de Gareth Bale s'enflamme pour le retour de son joueur

Le Real Madrid a finalement réussi à se débarrasser de l’indésirable Gareth Bale, si désiré par les Spurs de Tottenham lors de ce mercato. Arrivé en prêt à Londres, le Gallois va retrouver son ancien club avec qui tout a commencé, et une nouvelle enceinte pour lui permettre de briller à nouveau. Et son arrivée pourrait changer bien des choses selon l’agent du joueur Jonathan Barnett.

Dans une interview exclusive accordée à Sky Sports, l’agent de Bale a affirmé qu’avec l’arrivée de son joueur, Tottenham se rapproche du titre. «Tottenham a une bonne équipe, un excellent entraîneur et avec l'aide de Gareth, je suis sûr qu'ils seront très proches de gagner la Premier League. Il a eu des offres et ce n'était pas bon pour lui. Quand Tottenham est venu frapper à la porte, c'était juste. Il a eu du mal et maintenant il va s'amuser. Il mérite d'être heureux. Il a probablement été l'un des meilleurs ambassadeurs de Grande-Bretagne.»