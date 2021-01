Le point sur le dossier Yves Bissouma

Yves Bissouma (24 ans) possède une belle cote de popularité sur le marché des transferts. Titulaire indiscutable à Brighton, le milieu malien qui a disputé seize matchs (un but marqué) en Premier League, était notamment annoncé dans le viseur de Liverpool et de l'AS Monaco. Selon nos informations, si les intérêts de clubs anglais, français et allemands ne manquent pas, l'ancien Lillois devrait bien terminer la saison avec les Seagulls.

Son entourage viserait plutôt un départ en juin prochain, sauf offre irrefusable pour Brighton cet hiver. Pour rappel, Yves Bissouma est lié aux Seagulls jusqu'en juin 2023. ESPN précisait récemment qu'une proposition à hauteur de 30 millions d'euros pourrait faire réfléchir les dirigeants du club anglais.