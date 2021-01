Real Madrid : on connaît l'offre du PSG à Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Sergio Ramos sera en fin de contrat dans six petits mois. Depuis le 1er janvier, le défenseur international espagnol et capitaine du Real Madrid peut donc se mettre d'accord avec le club de son choix, qu'il rejoindra donc gratuitement, car libre, le 1er juillet prochain. Depuis de nombreux mois maintenant, les négociations de prolongations avec les Merengues patinent et on semble donc se diriger, de plus en plus, vers un départ de l'emblématique joueur de Zinedine Zidane.

Même s'il va avoir 35 ans en mars prochain, un joueur de son niveau attise les convoitises. Le principal point bloquant concernant sa prolongation à Madrid était le nombre d'années de son contrat. Il en souhaitait au moins deux, Florentino Pérez, son actuel président, n'en voulait qu'une. Mais, en plus de cela, les Merengues vont devoir faire quelques économies et ne peuvent donc plus proposer des salaires hallucinants à des joueurs sur la fin de leur carrière.

Un contrat de trois ans l'attend à Paris

C'est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain compte bien s'engouffrer. En perdant Thiago Silva l'été dernier, l'écurie francilienne, a aussi perdu de l'expérience, même si Marquinhos, redescendu en défense centrale, est tout bonnement exceptionnel. Mais recruter Sergio Ramos, pour Leonardo, revêt plusieurs idées. La première est d'amener de la sécurité et de l'expérience. La seconde est que ce serait un incroyable coup médiatique.

🎙️@2010MisterChip



"El PSG le ha ofrecido a Sergio Ramos 3 años a 15 millones de euros cada año...el Madrid eso no se lo va a igualar" pic.twitter.com/fr9pFlXuVO — El Transistor (@ElTransistorOC) January 24, 2021

Et enfin, il prendrait un joueur au Real Madrid, qui, même si les relations entre les deux clubs semblent bonnes, lorgne depuis un bon moment Kylian Mbappé. Ainsi, selon les informations des journalistes de l'émission El Transistor, le PSG a offert à Sergio Ramos un contrat de trois années avec un salaire annuel à hauteur de 15 millions d'euros. On peut aussi y lire que le Real Madrid ne compte pas s'aligner sur cette proposition. À Ramos, maintenant, de faire un choix.