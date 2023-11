Napoli : premier match d’Osimhen sans masque… depuis presque 2 ans !

Samedi, le Napoli s’est sorti du piège Atalanta en s’imposant dans les dix dernières minutes de la rencontre (1-2). Pas encore à 100%, Victor Osimhen débutait sur le banc, mais c’est bien lui qui a fait la différence sur son entrée en délivrant une passe décisive pour Eljif Elmas (79e), auteur du but de la victoire. Un succès important pour Naples et pour l’attaquant nigérian, qui jouait sans masque. Un fait pour le moins rarissime.

Et pour cause, cela faisait depuis le 17 janvier 2022 que Victor Osimhen jouait avec son objet fétiche sur le visage. Un masque noir devenu iconique en Italie après sa saison dernière XXL (26 buts en 32 journées), conclue par un titre de champion avec son équipe. À l’époque, sur un choc brutal, l’avant-centre était touché par de multiples fractures de l’orbite de l’œil et de la pommette gauche. Mais tout ça est terminé, pour le plus grand regret des supporters du Napoli.