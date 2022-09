Newcastle annonce une première recrue hivernale !

Newcastle lance déjà son mercato d'hiver ! Le club anglais vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec le club australien des Central Coast Mariners quant au transfert du prometteur Garang Kuol pour janvier 2023. Le jeune attaquant de 18 ans qui a notamment été sélectionné dans l'équipe All-Stars 2022 de A-League rejoindra donc les Magpies après la Coupe du Monde, une compétition à laquelle il prétend participer avec les Socceroos.

« C'est irréel. En tant que jeune garçon australien, la Premier League est la principale chose que tout le monde regarde, mais personne ne pense réellement à atteindre ces sommets. Être l'une de ces personnes, être dans la position que je suis , c'est incroyable. Maintenant que j'ai signé pour Newcastle, je veux m'entraîner dur, jouer dur. J'espère aller à la Coupe du monde et revenir ici » a-t-il commenté suite à sa visite médicale réussie.

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺