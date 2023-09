La lourde accusation de Vero Boquete contre Rubiales

La suite après cette publicité

Quand y en a plus y en a encore. Récemment, Luis Rubiales annonçait sa démission de la Fédération espagnole, sous la pression de tout un pays. Depuis son baiser, complètement déplaçé, sur la bouche de Jenni Hermoso lors du sacre en Coupe du Monde, l’homme de 46 ans est dans la tourmente. Encore plus après la nouvelle lourde accusation prononcée par Vero Boquete, ancienne joueuse internationale.

En effet, cette dernière révèle pour le magazine Der Spiegel que le téléphone portable de Jenni Hermoso avait été piraté et qu’«ils avaient accès à ses photos et vidéos». Vero Boquete va plus loin en expliquant que ces "pirates" étaient à la recherche de choses qui pourraient la compromettre et disculper Luis Rubiales. Si cette accusation est vraie, nul doute que le dossier de l’ancien président de la RFEF serait encore plus dur à défendre pour lui et son camp. À suivre…