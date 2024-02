PSG : Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid !

C’est une exclusivité annoncée par nos soins le 7 janvier dernier qui, peu à peu, se confirme : Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid la saison prochaine. Il n’y a désormais plus de doutes concernant l’avenir de l’international tricolore, qui va quitter le Paris Saint-Germain au terme de cette saison, pour prendre la direction de la capitale espagnole. L’affaire est actée, et en ce début de semaine, c’est au tour du quotidien Marca d’y aller de ses informations.

La suite après cette publicité

Selon le journal espagnol, le joueur a déjà signé son contrat avec les Merengues. Plus tôt la semaine dernière, on apprenait ainsi que le Français avait fait savoir à sa direction qu’il n’allait pas rempiler. Et pour cause, il avait déjà signé son contrat avec le leader de la Liga. Le média ne précise pas vraiment quand, mais laisse entendre que le joueur a posé sa signature sur les documents dans les premiers jours du mois de février, paraphant un contrat de cinq ans avec celui qui est considéré comme le club le plus prestigieux de la planète.

À lire

Le clan Mbappé a contacté Manchester City, l’Allemagne en a ras-le-bol de Tuchel

Tout est réglé

De quoi définitivement mettre fin à un feuilleton qui aura duré depuis cinq ans, alors que l’intérêt madrilène date même des premiers pas du joueur à Monaco. Florentino Pérez a enfin eu ce qu’il voulait, et une nouvelle ère va démarrer du côté de Madrid. Surtout, le média explique que le Real Madrid fait une bonne affaire sur le plan financier, puisque le salaire du Bondynois ne sera pas non plus colossal. Il sera le joueur le mieux payé de l’équipe certes, mais il touchera entre 15 et 20 millions d’euros net annuels plus bonus, ce qui n’explose pas la grille salariale des Merengues.

La suite après cette publicité

C’est bien moins que des chiffres qui avaient pu être évoqués par le passé, et c’est logiquement bien moins que ce qu’il touche du côté de Paris, à savoir environ 32 millions d’euros net par saison. Tout comme, toujours selon le média espagnol, sa prime à la signature ne devrait pas être abusive et pourrait se situer autour des 50 millions d’euros net. Là aussi, on est donc bien loin des sommes qui avaient été évoquées à une époque, avec une prime qui pouvait dépasser les 100 millions d’euros. En août prochain, pour la reprise de la Liga, Carlo Ancelotti pourra donc aligner un Kylian Mbappé qui a fait d’énormes efforts pour jouer à Madrid.