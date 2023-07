Mercato : le Bayern Munich à nouveau pris en otage par ses gardiens

La suite après cette publicité

Chaque saison, le poste de gardien est à l’origine d’un feuilleton au Bayern Munich. Et à chaque fois, Manuel Neuer en est le personnage central. Tout a commencé en 2020 quand le jeune et ambitieux Alexander Nübel est arrivé en Bavière. Annoncé comme le successeur de Neuer, le portier a vite compris que le vétéran allemand ne comptait pas lui laisser sa place. Un constat qui a poussé Nübel à s’exiler sur le Rocher monégasque pendant deux saisons.

De retour au Bayern, l’ancien pensionnaire de Schalke 04 tentera-t-il de saisir sa chance ? Rien n’est moins sûr, car la situation est encore très floue. Victime d’une fracture à la jambe l’hiver dernier, Neuer n’a plus rejoué depuis décembre 2022 et le Mondial au Qatar. Le joueur espère un retour rapide à la compétition, mais selon toute vraisemblance, le champion du monde 2014 devrait rater la présaison, la tournée en Asie et sans doute le début du championnat.

Six mois plus tard, le casse-tête recommence

« Je pense que les prochains matches et la Supercoupe d’Allemagne (le 12 août prochain contre Leipzig) sont des objectifs trop ambitieux. Nous avons simplement besoin de temps et d’un peu de patience », a d’ailleurs récemment confié Thomas Tuchel. Une aubaine pour ses doublures ? Pas si sûr. Suite au départ d’André Onana à Manchester United, Yann Sommer veut partir. Le Suisse était arrivé en janvier dernier et son statut de doublure annoncée de Neuer quand ce dernier reviendra à la compétition ne lui convient pas. Idem visiblement pur Alexander Nübel.

Six mois après avoir dû gérer le remplacement de Neuer en urgence, le Bayern se retrouve donc encore une fois à devoir trouver un gardien. Mais que faire ? Recruter une doublure prête à accepter de retrouver le banc sans sourciller, mais dont le niveau est loin d’un numéro 1 ? Sport Bild cite le nom de l’Espagnol de Brighton, Robert Sanchez. Ou faire à nouveau le choix d’enrôler un gardien de haut standing susceptible de créer des tensions une fois Neuer de retour ? Sport Bild évoque aussi le Marocain de Séville, Yassine Bounou et le Géorgien de Valence, Giorgi Mamardashvili. Problème : ce dernier ne veut pas venir jouer les doublures et il coûte pas moins de 30 M€. Le casse-tête munichois ne fait que commencer.