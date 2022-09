Accord FC Metz-Nantes pour Fabien Centonze

La semaine dernière, Fabien Centonze affichait son spleen dans nos colonnes et taclait sévèrement la direction du club lorrain. Quelques jours plus tard, et après avoir disputé un ultime match face à Bastia le week-end dernier, l'ancien Lensois va quitter le club lorrain.

Selon nos informations, le FC Nantes et le FC Metz se sont mis d'accord pour Fabien Centonze pour un transfert à hauteur de 4 M€ bonus compris. Le latéral droit français de 26 ans est à Nantes et va s'engager pour quatre ans. L'Officialisation du transfert devrait intervenir d'ici la fin de la journée.