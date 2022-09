Fabien Centonze : «le sentiment d'avoir été trahi par la direction du FC Metz »

Auteur d'un début de saison tonitruant en 2021-22 avec le FC Metz en Ligue 1 avant de se blesser pour plusieurs mois, Fabien Centonze vit une période pour le moins particulière. Après avoir repris en Ligue 2 avec le club mosellan, l'ancien Lensois espérait bien pouvoir quitter Metz durant le mercato estival pour retrouver un club de Ligue 1. Durant les dernières heures du mercato, Centonze (6 buts en 89 matches toutes compétitions confondues avec Metz) a bien failli rejoindre le FC Nantes. Le tenant de la Coupe de France, souhaitait renforcer le côté droit de sa défense, avait fait du natif de Voiron sa priorité et avait même soumis une offre à Nantes.

Malgré des discussions concrètes, le latéral droit de 26 ans n'a finalement pas obtenu le droit de rejoindre les bords de l'Erdre par le FC Metz. La goutte d'eau de trop pour le joueur qui a vécu cette situation comme un coup de couteau dans le dos par le n°18 et incomprise par les supporters du club lorrain. D'autant plus après les déclarations du coach messin László Bölöni en conférence de presse. «Personnellement, je crois que Centonze est un très bon joueur. Je comprends qu’il puisse vouloir aller dans une autre équipe, comme tout le monde. Je sais qu’il était fâché, j’ai discuté plusieurs fois avec lui, je le considère comme une personne intelligente dont on peut avoir besoin. Je crois qu’il a choisi une mauvaise façon d’exprimer son mécontentement. Mais il est un joueur du FC Metz et il doit faire ce que le club lui demande. Il a signé un contrat pour ça. Je veux croire que malgré toutes les apparences, il est tout de même un homme qui respecte sa parole. Je peux m’imaginer qu’il soit dans le groupe.»

«Le club n'a pas respecté sa parole à mon sujet»

La sortie de trop pour un joueur blessé dans sa chair et qui a souhaité sortir du silence. «J'attaque ma quatrième année au FC Metz. J'ai tout donné pour ce club, je l'ai prouvé en début de saison dernière avant de me blesser. C'est sur que depuis quelques mois et ma blessure face à Lyon c'est plus compliqué. J'ai repris trop tôt pour aider le club à se maintenir en Ligue 1 et j'ai rechuté au bout de 12 minutes contre Montpellier», nous explique-t-il. Avant d'aller plus loin et d'expliquer les raisons de son mécontentement. «Quand j'ai signé à Metz, le président m'avait dit que si un jour un club venait me chercher et que le projet sportif me convenait, il me laisserait partir. Je suis humain, entier, alors forcément quand je lis la déclaration du coach à mon sujet, je ne peux pas rester silencieux.»

Forcément touché par la réaction relativement violente des supporters à son égard, Fabien Centonze, qui est considéré comme une valeur sûre à son poste depuis plusieurs années en L1, tenait aussi à rétablir certaines vérités. « Comme je l'ai dit, je sais ce que le club m'a apporté. Mais là je me sens trahi par la direction et je veux rétablir certaines vérités. Le club et en particulier le président Bernard Serin et le directeur sportif Pierre Dréossi n'ont pas respecté leur parole à mon sujet. J'avais une offre ferme du FC Nantes, j'ai 26 ans, je n'ai plus de temps à perdre et je voulais y aller. C'est normal d'être déçu.» Le point de non-retour a été atteint d'autant que chacun campe sur ses positions. Nantes, qui est à la peine défensivement depuis quelques matches, reste attentif à la situation du joueur et pourrait revenir rapidement à la charge pour le recruter en tant que joker...