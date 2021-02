OM : la démission d'AVB acceptée mais...

La suite après cette publicité

Ce mardi après-midi, André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse. Le technicien portugais en a profité pour lâcher une petite bombe puisqu'il a annoncé qu'il avait posé sa démission. « Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, une décision pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça. Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Je ne veux rien de l'OM ni de Frank McCourt, je veux seulement partir à cause d'un différend sur la politique sportive. C'est dommage qu'on arrive à ce point là. »

Peu après, RMC Sport a dévoilé qu'après cette sortie coup de poing, la direction de l'Olympique de Marseille avait accepté la démission d'AVB. Mais il est précisé que Frank McCourt doit encore accepter de laisser partir un technicien qu'il apprécie. Villas-Boas a aussi le soutien de ses joueurs qui voudraient terminer l'exercice 2020-21 sous ses ordres précise RMC. La suite au prochain épisode.