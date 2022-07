OM : le gros point mercato de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Ce mardi, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, était dans l'enceinte de l'Orange Vélodrome pour présenter trois de ses nouvelles recrues. En effet, étaient présents, Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot. Mais le mercato marseillais n'en est qu'à ses débuts.

Ce lundi soir, tard, l'OM a annoncé un accord de principe avec Granada pour le transfert du Colombien Luis Suarez et dans la nuit, différents médias ont annoncé un accord de principe avec Lens pour Jonathan Clauss. En outre, Ruben Blanco (Celta Vigo) devrait arriver en prêt. L'occasion pour Longoria de préciser les différentes arrivées.

Clauss et Blanco bientôt là, Luis Henrique bientôt parti

« On a un principe d'accord pour Clauss, il voyage actuellement. Ruben Blanco était aux USA, il voyage aussi et on a un principe d'accord pour un prêt avec le Celta Vigo. On a discuté dans le passé avec différents profils de joueur. On parle de joueurs européens de haut niveau, ils ont des sollicitations (Veretout et Nuno Tavares, ndlr). Je ne vais pas parler du niveau des joueurs. Veretout, la carrière qu'il a faite en Italie et en équipe de France, c'est un joueur de haut niveau. Nuno, il est jeune, à potentiel, il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de rechercher des joueurs à gauche et au milieu. Je ne peux pas donner les mots », a-t-il expliqué.

Il faut dire qu'avant des infos tombées cette nuit, et du ciel, les supporters de l'OM commençaient à s'impatienter. Le président a ainsi prôné la patience : « je ne peux pas envoyer des messages, ce n'est pas mon rôle. C'est un marché particulier, il faut être patient et avoir de bons moments. Avec différents joueurs, on a attendu et on a pu boucler les prix qu'on voulait. C'est vrai qu'on va partir en Angleterre vendredi. C'était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs. Le mercato, c'est comme ça. Avec la société, avec les médias, on s'attend tous les jours à des nouvelles. Samuel est arrivé en janvier, j'ai l'impression qu'il est arrivé il y a quatre ans. Il faut être patient. On a l'obligation d'améliorer l'effectif et d'être compétitif. Il faut que le monde comprenne qu'il faut travailler, ils ont les jambes lourdes. Il faut du temps pour apprendre les nouveaux mécanismes. Ça aide de recruter les joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce système ».

Enfin, évidemment, il a évoqué quelques départs. Non, l'arrivée de Luis Suarez n'ouvre pas forcément la porte à un départ d'un des autres attaquants (Dieng, Bakambu ou Milik). Luis Henrique, lui, est toujours au Brésil et les négociations avec Botafogo concernant un prêt avec option d'achat obligatoire sont à finaliser. Enfin, il a précisé aussi qu'il voulait un effectif de 22 ou 23 joueurs. Il faudra donc, probablement, un peu dégraisser à la fin de l'été...