OM : AVB veut un Classique chaud

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille va avoir l'occasion de glaner un trophée. En effet, face au Paris Saint-Germain, les Marseillais, en cas de victoire, pourront soulever le Trophée des Champions. Cette rencontre marquera aussi les retrouvailles entre Alvaro Gonzalez et Neymar ainsi que tous les exclus de la rencontre. En conférence de presse, ce lundi, André Villas-Boas, le coach de l'OM, a prévenu le PSG et a annoncé un match très chaud.

« Je préfère qu'un Clasico soit chaud. On a cette demande des supporters de répondre avec autorité et agressivité. Le match a été hors contrôle à la fin. Mais ça a fini comme cela à cause de leurs provocations. Que l'OM soit le plus cartonné on n'a pas besoin de jouer contre le PSG, on le sait déjà. On va jouer avec l'intensité et l'agressivité », s'est ainsi exprimé l'entraîneur portugais. Les fans en salivent probablement déjà !