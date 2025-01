OM : Adrien Rabiot enrage après l’élimination en Coupe de France

Adrien Rabiot a refusé de céder au défaitisme après l’élimination de l’OM en Coupe de France face à Lille (1-1, 3 t.a.b. à 4). Sur beIN Sports, il a ainsi déclaré : « On a été sérieux, jusqu’au bout on a poussé, on a pris ce match au sérieux. On a eu des occasions pour tuer ce match, je n’ai rien à reprocher aux gars… Ça se joue aux tirs au but. »

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain français a aussi insisté sur l’importance de rester motivé malgré cette élimination : « Il faut rester motivés, ce qu’on fait en ce moment est très bien. » Un message de détermination qui devra être écouté pour la suite de la saison.