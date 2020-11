Arturo Vidal encense Lionel Messi

Cet été, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone. Mais l'Argentin est finalement resté contrairement à Luis Suarez (Atlético) et Arturo Vidal (Inter Milan), deux joueurs dont il était très proche dans le vestiaire catalan. De retour en Italie, le Chilien n'oublie pas La Pulga et en a dit le plus grand bien lors d'un entretien à la RAI.

«Leo Messi est d'une autre planète et il n'y a pas de comparaison avec Cristiano Ronaldo. Nous serons unis à vie. Les deux années que j'ai passé avec lui, beaucoup de choses sont restées gravées dans mon coeur, car une amitié fraternelle est née entre nous. Quand une personne comme Messi t'écrit certains mots, beaucoup de choses te passent par la tête». Visiblement, Messi a su trouver les mots justes pour toucher son ami Vidal en plein coeur.