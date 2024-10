Le Real Madrid retire Kylian Mbappé d’une campagne promotionnelle

Ce mardi, le Real Madrid a lancé une campagne sur les réseaux sociaux en collaboration avec adidas et la fondation Real Madrid. Dans cette dernière, on retrouve plusieurs images du club merengue comme Roberto Carlos, Jude Bellingham ou encore Sergio Llull. Néanmoins, un espace est laissé du côté du basketteur Sergio Llull où se trouvait Kylian Mbappé comme on a pu le voir sur le compte instagram de Jude Bellingham.

Une décision prise par le Real Madrid et qui n’aurait rien à voir avec l’actualité récente du joueur. Ambassadeur de Nike alors que l’événement est organisé par adidas, Kylian Mbappé a donc été retiré sous l’impulsion de la marque américaine comme le précise RMC Sport. Également sous contrat avec Nike, Sergio Llull ou Eduardo Camavinga n’ont toutefois pas été retirés de cette campagne.