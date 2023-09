Clash complètement dingue entre Naples et Victor Osimhen !

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours déjà, un malaise Osimhen semble s’installer du côté de Naples. En témoigne le geste d’humeur de l’attaquant nigérian lorsqu’il a été remplacé par Rudi Garcia ce week-end, même si l’ancien du LOSC s’est par la suite excusé auprès de son coach. Alors que Naples avait bon espoir de le voir prolonger, voici qu’une nouvelle histoire vient secouer tout ça…

Effectivement, plus tôt dans la journée, le compte officiel du club italien a publié, sur le réseau social TikTok, une vidéo du pénalty manqué par Osimhen le week-end dernier. Le tout, avec une petite musique un peu moqueuse. Clairement pas le contenu que l’on s’attend à retrouver sur un compte officiel de club, et c’est même peut-être la première fois qu’un club se moque d’un de ses joueurs de la sorte.

Osimhen pourrait porter plainte

Depuis, la vidéo a été supprimée, mais elle n’est logiquement pas passée inaperçue. Roberto Calenda, l’agent du joueur, a donc pris la parole sur les réseaux sociaux. «Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur le réseau TikTok est inacceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été publiée puis, tardivement, supprimée », a-t-il d’abord écrit.

« Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et s’ajoute au traitement que subit le joueur ces derniers temps entre procès médiatiques et fake news. Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor Osimhen », a conclu l’agent. Autant dire qu’après cet épisode, Naples peut faire une croix sur une prolongation du joueur de 24 ans qui a inscrit 3 buts en 5 rencontres de Serie A cette saison…