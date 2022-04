Mercato : le FC Barcelone vise déjà un autre attaquant de renom !

La suite après cette publicité

Même s'il n'est plus en Ligue des Champions depuis bien longtemps, avec cette surprenante élimination dès la phase de poules, le FC Barcelone va vivre une fin de saison 2021-2022 mouvementée. Troisième de Liga avec douze points de retard (mais un match en moins) sur le leader, le Real Madrid, le club catalan doit notamment rester dans le top 4 pour obtenir son billet pour la prochaine campagne de C1. Mais il y a surtout cette Ligue Europa à disputer avec des quarts de finale face à l'Eintracht Francfort dans quelques jours. Car pour rester attractif cet été sur le mercato estival, les Blaugranas espèrent bien évidemment être européens lors du prochain exercice.

En attendant, les dirigeants barcelonais sont actifs en coulisses pour préparer cette nouvelle fenêtre des transferts et renforcer encore un peu plus l'effectif. Tout le monde le sait, le président Joan Laporta et ses équipes rêvent d'Erling Haaland, Robert Lewandowski ou encore Mohamed Salah, mais le Barça doit prévoir un plan moins coûteux et plus abordable. Et justement, la formation espagnole semble avoir trouvé la cible parfaite pour ne pas se ruiner dans quelques mois et apporter un nouveau joueur de qualité à Xavi Hernandez. Car d'après les informations de SPORT, le FCB est très intéressé par un certain Alexandre Lacazette !

Le duo Lacazette-Aubameyang reformé ?

En fin de contrat dans quelques mois du côté d'Arsenal, l'avant-centre français semble plus proche d'un départ que d'une prolongation du côté de l'Emirates Stadium, et le FC Barcelone compte bien en profiter. Le média espagnol affirme en effet que les Blaugranas surveillent la situation de l'ancien Gone, également pisté par son ancienne formation pour un éventuel retour, et que son arrivée pourrait faire du bien au club puisque son transfert ne serait pas onéreux avec son statut de joueur libre. Et si jamais les dirigeants veulent convaincre le joueur de 30 ans de venir, ils ont un atout.

En cas d'arrivée en Catalogne, Alexandre Lacazette retrouverait ainsi son ancien coéquipier à Londres Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé lui à la fin du mercato hivernal. Auteur de six buts et huit passes décisives cette saison en 29 apparitions toutes compétitions confondues, le Français vit en tout cas un exercice compliqué pour sa probable dernière saison avec les Gunners. Et après avoir évolué dans l'Hexagone et donc en Angleterre, le Lyonnais de naissance pourrait découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture dès cet été. Sauf si l'OL rafle la mise ou qu'une prolongation surprise sort du chapeau.