Arsenal : Granit Xhaka très incertain contre Manchester City

C’est l’un des hommes clés de l’effectif de Mikel Arteta et il pourrait rater le match le plus important de la saison d’Arsenal. Déjà absent lors du match nul spectaculaire entre Arsenal et Southampton (3-3) vendredi dernier, Granit Xhaka (30 ans) est très incertain pour le choc de l’année, en Angleterre, sur la pelouse de Manchester City ce mercredi soir (21h).

« Granit a été absent. J’espère qu’il pourra s’entraîner aujourd’hui, mais il est encore incertain », a confié, à ce sujet, l’entraîneur des Gunners, ce mardi, en conférence de presse. La presse anglaise rapporte que le milieu international suisse ne s’est finalement pas entraîné avec le reste du groupe. Xhaka (7 buts et 5 passes décisives en 41 matchs) pourrait être remplacé dans le XI de départ par Jorginho à l’Etihad Stadium.

