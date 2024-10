Angleterre : la presse anglaise s’acharne sur le choix Thomas Tuchel

Certains pourraient y voir un problème de riches. La nomination de Thomas Tuchel à la tête de l’équipe d’Angleterre ne cesse de faire couler beaucoup d’encre en perfide Albion. De l’autre côté de la Manche, le fait de voir un nouvel entraîneur étranger prendre les rênes des Three Lions (pour la première fois depuis la fin de l’ère Capello en 2012, ndlr) ne passe pas. Taclé avant même l’annonce officielle de son intronisation, l’Allemand avait dû se justifier lors de la conférence de presse de présentation. «Je suis désolé d’avoir un passeport allemand. Peut-être que ces supporters ont senti ma passion pour la Premier League et le pays, combien j’aime vivre et travailler ici. J’espère pouvoir les convaincre et leur montrer à quel point je suis fier d’être le sélectionneur de l’Angleterre. Je suis fier.» Pas de quoi calmer les critiques.

La suite après cette publicité

Les étrangers défendent Tuchel

Présent à ses côtés, le directeur général de la fédération anglaise (FA), Mark Bullingham, avait également dû expliquer les raisons qui avaient poussé la FA à privilégier la piste Tuchel. «Nous avons interrogé une dizaine de personnes, dont quelques candidats anglais. Nous avions mis en place un plan de recrutement très clair avant l’Euro. John McDermott (le directeur technique de la FA, ndlr) et l’équipe ont élaboré le profil idéal d’un entraîneur international et une liste de présélection si nous en avions besoin. Après la démission de Gareth, nous avons exécuté ce plan, rencontré et évalué les candidats potentiels.» Depuis, les entraîneurs étrangers de Premier League ont publiquement apporté leur soutien à TT. À commencer par Erik ten Hag (Manchester United). « Je pense que c’est un très bon choix de la part de la FA. C’est un manager de haut niveau, il a fait ses preuves. L’Angleterre a des joueurs de classe mondiale. Ils ont la possibilité de gagner de gros tournois », a déclaré le Batave, imité dans la foulée par le coach de Manchester City, Pep Guardiola.

À lire

Angleterre : Pep Guardiola félicite Thomas Tuchel

« La fédération du Royaume-Uni a choisi un entraîneur étranger avec un talent connu et reconnu et je lui souhaite le meilleur. Je le soutiendrai inconditionnellement parce qu’il représentera le mieux votre pays, pour son savoir, sa sagesse de faire le mieux. S’il gagne, ça sera tant mieux pour lui et s’il perd, il sera critiqué. Peu importe qu’il soit étranger ou non. (…) Papa et maman décident à certains moments et neuf mois plus tard, nous sommes ici. Je n’ai pas décidé d’être catalan, vous n’avez pas décidé d’être anglais, c’est une réalité. (…) Je sais que nous sommes fiers de l’endroit où nous sommes nés, de l’endroit où nous vivons, de l’éducation que nous avons reçue, mais le monde est tellement grand qu’il faut être ouvert d’esprit. (…) Regardez ce qui se passe aujourd’hui dans le monde entier, les guerres, parce que vous croyez que vous êtes meilleur que l’autre. Cela se passe en Russie, en Israël, en Ukraine, à Gaza et dans plein d’endroits en Afrique. C’est terrible. Juste parce qu’on pense être meilleur que l’autre. Nous ne le sommes pas. »

La suite après cette publicité

Plusieurs coachs anglais snobés

De belles paroles censées calmer les esprits et soutenir une ouverture d’esprit ? Pas vraiment. Les médias anglais tiquent toujours sur cette nomination et surtout sur l’une des déclarations de la FA. Celle où la fédération assure avoir sondé une dizaine d’entraîneurs, dont plusieurs coaches anglais. Vous l’aurez compris, les journalistes locaux veulent savoir quels ont été les coachs anglais contactés. Ils ont donc profité d’une conférence d’Eddie Howe, le coach de Newcastle, pour demander directement à l’un des techniciens anglais les plus cotés s’il avait été approché par la FA. « Non, je ne l’ai pas été. (…) J’ai toujours dit que l’on ne peut jamais prédire ce qui va se passer en matière de carrière d’entraîneur, on ne peut jamais planifier trop longtemps à l’avance. C’est en tout cas ce que je fais. Mais je ne dirai jamais que diriger l’Angleterre n’est pas quelque chose que j’aimerais faire un jour si l’occasion m’en était donnée, mais je me concentre sur Newcastle, Newcastle, Newcastle. (…) Quand j’étais enfant, j’adorais les Coupes du monde. J’adorais les Championnats d’Europe. J’étais obsédé par l’idée que l’Angleterre puisse gagner quelque chose. »

Pourquoi Howe n’a-t-il pas été sondé ? Le Daily Mail rappelle à juste titre que l’indemnité compensatoire d’environ 15 M€ que la FA aurait dû verser aux Magpies représente un frein logique à cette piste. Cependant, le tabloïd et le Telegraph assurent que Howe fait partie d’une liste de sept entraîneurs anglais qui n’ont même pas été sondés par la FA. Ainsi, en plus de Howe, Graham Potter, Sean Dyche, Frank Lampard, Gary O’Neil, Steve Cooper et Russell Martin figureraient dans cette liste. Sur le papier, tous ces coaches ne possèdent pas un CV aussi prestigieux que celui de Thomas Tuchel. Aucun n’a entraîné des grands clubs tels que le Borussia Dortmund, le Bayern munich, le PSG ou Chelsea. Aucun n’a remporté la Ligue des Champions non plus. Mais pour les médias anglais, difficile de passer outre ce débat lié à la nationalité. Au moins, TT est fixé sur son sort. Il a intérêt à gagner, et vite.