LdC : Leonardo Bonucci attend Lionel Messi de pied ferme

Une affiche de gala. Demain soir, le FC Barcelone et la Juventus vont croiser le fer lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Une rencontre où on assistera aux retrouvailles des deux stars, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Avant cette rencontre Leonardo Bonucci a prévenu La Pulga en conférence de presse : «deux des meilleurs joueurs de l'histoire du football vont se rencontrer. C'est très agréable d'en faire partie. Comment arrêter Messi ? Avec un excellent travail d'équipe. Nous voulons améliorer les qualités de notre extraterrestre CR7».