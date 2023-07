Kylian Mbappé va se rendre en Algérie

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (24 ans) est l’homme du moment. Pas un jour ne passe sans que le cas du Français agite la presse du monde entier. Ce lundi encore, AS dévoile que le joueur du PSG plombe le mercato de plusieurs footballeurs, courtisés par le PSG et/ou le Real Madrid. Pendant ce temps-là, le Bondynois profite de ses vacances, lui qui a passé quelques jours aux Etats-Unis avant de se rendre au Cameroun, pays d’origine de son père Wilfried.

Il est accompagné de sa mère et agent, Fayza Lamari. Questionnée par la presse locale, cette dernière a indiqué que KM7 se rendrait dans le futur en Algérie. « Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines.» Kylian Mbappé, qui a des origines algériennes par sa mère (du côté de Bejaïa), devrait donc se rendre au pays prochainement.

