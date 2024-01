PSG : nouvelles révélations sur l’avenir d’Hugo Ekitike

Désigné comme indésirable par la direction du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike (21 ans) n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, un départ cet hiver est attendu pour le natif de Reims. Ces derniers jours, son nom a été associé à Wolfsburg ou encore à Francfort en Bundesliga. Wolfsburg aurait même fait une offre. Cependant, le transfert est encore loin d’être finalisé.

En effet, selon les informations de Sky Sports, le salaire d’Hugo Ekitike, estimé à six millions d’euros, n’est pas à la portée de l’Eintracht Francfort et de Wolfsburg. Les Loups seraient d’ailleurs hors course, laissant le champ libre à Francfort. Le club allemand se serait déjà entretenu avec l’attaquant franco-camerounais. Les positions se sont rapprochées, sans pour autant qu’un accord ne soit trouvé. La seule possibilité pour que Ekitike quitte Paris cet hiver et rejoigne la Bundesliga, est une réduction de salaire.