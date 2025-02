Serie A : la Lazio cogne Monza, Cagliari s’impose contre Parme

Carton plein pour la Lazio, et celui-là va faire du bien aux têtes. Confrontés à Monza ce dimanche à l’occasion de la 24e journée de Serie A, les Biancocelesti ont éparpillé leurs adversaires en ne leur laissant aucun espoir, pas même des restes (5-1). En première période, Taty Castellanos avait délivré deux caviars, d’abord pour Marusic (1-0, 31e), puis Pedro (2-0, 57e), avant d’enfiler l’habit du buteur sur un service de Zaccagni (3-0, 63e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 54 23 +22 17 3 3 38 16 2 Inter Milan 51 23 +34 15 6 2 56 22 3 Atalanta 50 24 +28 15 5 4 54 26 4 Lazio 45 24 +13 14 3 7 45 32 5 Juventus 43 24 +20 10 13 1 41 21 6 Fiorentina 42 23 +17 12 6 5 40 23 7 Milan 38 23 +11 10 8 5 35 24 8 Bologne 38 23 +8 9 11 3 35 27 9 Rome 34 24 +6 9 7 8 35 29 10 Udinese 29 23 -8 8 5 10 28 36 11 Torino 28 24 -3 6 10 8 25 28 12 Genoa 27 24 -11 6 9 9 22 33 13 Cagliari 24 24 -13 6 6 12 26 39 14 Lecce 24 24 -23 6 6 12 18 41 15 Hellas 23 24 -27 7 2 15 26 53 16 Côme 22 24 -12 5 7 12 28 40 17 Empoli 21 24 -13 4 9 11 22 35 18 Parme 20 24 -14 4 8 12 30 44 19 Venise 16 24 -17 3 7 14 22 39 20 Monza 13 24 -18 2 7 15 21 39 Voir le classement complet

En fin de match, l’ancien joueur du Barça, Pedro, s’offrait un doublé sur une passe de Noslin (4-0, 77e). La seule fausse note l’après-midi était ce but concédé sur penalty par Sensi (4-1, 85e), mais Dele-Bashiru le faisait rapidement oublier en renfonçant un peu plus le clou (5-1, 88e). Au classement, la Lazio grimpe à la 4e place et grille la politesse à la Juventus. Monza s’enfonce péniblement vers la Serie B et reste lanterne rouge. Dans l’autre rencontre en parallèle, Cagliari a retrouvé le sourire en battant Parme (2-1). Vogliacco, contre son camp (57e), et Florinel Coman (70e), ont offert la victoire aux Sardes. En face, Leoni avait réduit l’écart sur un service de l’international espoir français, Ange-Yoan Bony. Cagliari est 16e, Parme est 18e.