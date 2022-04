Ajax Amsterdam : la résurrection de Mohamed Ihattaren

La suite après cette publicité

Mohamed Ihattaren revient de très loin. Ex-grand espoir de la jeunesse néerlandaise et rapidement sous les ailes de Mino Raiola, le milieu offensif de 20 ans avait tout pour réussir. Seulement, la suite de sa carrière a pris une tournure bien différente après s'être révélé au PSV Eindhoven. Marqué par le décès de son père, à l'automne 2019, qui l'a terriblement affecté, son transfert à la Juventus, puis son prêt à la Sampdoria, ont ensuite tourné au fiasco. Au point que le natif d'Utrecht ne donne plus de nouvelles et devienne porté diparu... sans jamais retourner à la Sampdoria.

Logiquement fragile mentalement en raison de ses problèmes personnels, Mohamed Ihattaren était sorti du silence en janvier dernier en racontant son calvaire dans la presse néerlandaise. « J'ai quitté la Samp à cause des circonstances qui y régnaient. À 19 ans, j'étais assis dans une chambre d'hôtel, seul, livré à moi-même. Le coach ne savait même pas que j'étais gaucher. Ils n'ont jamais payé mon salaire, même pas une mutuelle. Et si je m'étais cassé la jambe ?», expliquait-il au Telegraaf.

L'Ajax Amsterdam a cru en lui

«Ils m'ont dit qu'ils payaient les salaires tous les deux mois, mais c'était faux, ils n'ont respecté aucun accord. Personne ne m'a parlé à part le team manager, je voyais des gens en costume, je ne savais pas qui c’était. Ça aurait pu être des dirigeants comme des chauffeurs de taxi», a-t-il encore ajouté. Mais finalement, celui qui a pensé à arrêter définitivement le football semble s'être remis en question et a finalement trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam, où il y est prêté par la Juventus jusqu'au 31 décembre 2022.

Mo Ihattaren n'a que 19 ans et est considéré comme l'un des plus grands talents de notre pays. Cependant, en raison de certaines circonstances, il n'a pas joué de match depuis longtemps. Avec nous, il va continuer à travailler sa condition physique avec les jeunes de l'Ajax, expliquait Marc Overmars, l'ex-directeur sportif de l'Ajax. Là, il pourra alors montrer qu'il est toujours le bon joueur que nous connaissons. Je suis très attentif. Nous lui offrons cette opportunité et nous allons l'aider, mais bien sûr ça commence avec lui-même et il le sait

Mo Ihattaren, un retour qui se dessine

Et après des mois et des mois sans jouer et une seule apparition dans le groupe professionnel de la Sampdoria, c'est donc finalement au cours de ce mois d'avril que Ihattaren a pu rechausser les crampons, après une entrée en jeu à la 62ème minute face à NAC Breda (0-0), avec les jeunes de l'Ajax qui évoluent en deuxième division néerlandaise. «Il est de retour sur le terrain. Il faut faire des concessions avec soi-même et s'y tenir. C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est formidable qu'il ait pu franchir cette étape», expliquait son entraîneur après la rencontre.

John Heitinga a d'ailleurs décidé de directement le titulariser lors de la journée suivante, face à TOP Oss. Avec un but et une passe décisive, Ihattaren a largement contribué à la victoire de l'équipe réserve (4-1). «Ce n'est pas seulement moi qui ai permis cela, mais tout le monde dans l'équipe. Nous espérons tous qu'il prendra ses responsabilités et passera à l'étape suivante. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire : donnez-lui du temps», lâchait Heitinga devant la caméra d'ESPN.

S'il continue comme cela, Mohamed Ihattaren pourrait donc grappiller quelques minutes avec l'équipe première, d'ici à la fin de la saison. Alors qu'Erik ten Hag attend pour l'instant encore plus de lui, Ihattaren semble enfin s'épanouir et évoluer dans un cadre lui permettant de performer sereinement. «Vous pouvez tout atteindre avec les bonnes personnes autour de vous», expliquait-il sur Instagram après sa belle prestation. Peut-être le début de sa résurrection footballistique...