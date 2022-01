La Juve prête Mohamed Ihattaren à l'Ajax

Retour au pays provisoire. La Juventus et l'Ajax ont trouvé un accord et officialisé ce dimanche le prêt du jeune Mohamed Ihattaren au sein de l'écurie néerlandaise jusqu'au 31 décembre 2022. L'actuel leader d'Eredivisie aura la possibilité de rendre ce deal permanent puisqu'une option d'achat est assortie à ce prêt. Le milieu offensif de 19 ans, formé au PSV, n'a jamais joué dans le championnat italien, que ce soit avec la Sampdoria ou la Vecchia Signora, qui l'avait acheté un peu moins de 2 M€ à l'été 2021. Mo Ihattaren avait notamment un temps été porté disparu. Il espère donc se relancer avec les Amstellodamois.

« Mo Ihattaren n'a que 19 ans et est considéré comme l'un des plus grands talents de notre pays. Cependant, en raison de certaines circonstances, il n'a pas joué de match depuis longtemps. Avec nous, il va continuer à travailler sa condition physique à Jong Ajax. Là, il pourra alors montrer qu'il est toujours le bon joueur que nous connaissons. Je suis très curieux. Nous lui offrons cette opportunité et nous allons l'aider, mais bien sûr ça commence avec lui-même et il le sait », a de son côté l'ancien Gunner Marc Overmars, directeur du football de l'Ajax, dans le communiqué du club hollandais.