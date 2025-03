Adrian Mutu revient sur sa suspension pour consommation de cocaïne

Aujourd’hui reconverti comme coach, Adrian Mutu garde un profond regret de son passage à Chelsea. Il y avait été suspendu sept mois après un test positif à la cocaïne en 2004. Dans un entretien accordé au Telegraph, l’ancien attaquant roumain, qui avait pourtant bien démarré son aventure avec les Blues, reconnaît aujourd’hui que cette erreur a gâché une partie de sa carrière, qui aurait pu être différente : « prendre de la cocaïne pendant mon séjour à Chelsea a été la pire décision de ma carrière. J’aurais dû demander de l’aide, et je ne l’ai pas fait. Cependant, on apprend de tout dans la vie, et cette leçon m’a rendu meilleur, beaucoup plus mature et conscient de moi-même. Et j’en suis fier. »

Malgré une bataille judiciaire avec Chelsea et les critiques de José Mourinho, Mutu accepte aujourd’hui sa responsabilité et comprend la sanction infligée à l’époque : « tolérance zéro, c’était la politique du club concernant les drogues. Et je pense que c’est juste. J’ai fait une erreur, je me suis écarté du chemin, et j’en ai payé le prix. Est-ce que je le regrette ? Ce serait mentir de dire le contraire, mais c’était quelque chose que je ne savais pas gérer. » Après cet épisode tumultueux, Mutu avait rebondi en Italie, où il avait notamment joué pour la Juventus.