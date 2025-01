Real Madrid : le vestiaire a changé d’avis sur Kylian Mbappé

Le 8 décembre dernier, Kylian Mbappé (26 ans) s’est longuement exprimé lors d’un entretien accordé à Clique sur Canal+. Le capitaine de l’équipe de France est notamment revenu sur ses premiers pas au Real Madrid. Un club où il a été «très bien accueilli» selon ses dires. «Je suis très heureux en ce moment. Je commence une nouvelle étape de ma vie. C’est ma première expérience à l’étranger (…) Ce n’est pas le meilleur début de saison pour moi ni pour l’équipe, mais nous sommes toujours là. Nous nous battons toujours pour chaque titre. Mais à Madrid, le plus important, c’est la deuxième partie de saison.» Par la suite, il avait fait un vœu pour la nouvelle année.

Mbappé montre un meilleur visage

« Ce qu’il faut me souhaiter pour 2025 ? La santé, pour moi et mes proches. Et le reste, on va aller le chercher sur le terrain.» Et pour le moment, l’attaquant né en 98 joint l’acte à la parole. Utilisé à 4 reprises par Carlo Ancelotti depuis le début de l’année civile, le Français a marqué 1 but. C’était lors du Clasico perdu face au FC Barcelone le week-end dernier. Un match où il a été le seul joueur à la hauteur selon le Mister. La presse ibérique a globalement été du même avis, puisqu’elle l’a encensé. « Maintenant, c’est Mbappé qui est tout seul », a titré AS. De son côté, Marca a écrit : « c’est triste que le meilleur match du Français, qui n’a cessé de tenter des choses jusqu’à la fin, se termine sur une défaite comme ça, même en supériorité numérique.»

Félicitée pour son match face aux Culés malgré la défaite, la star française est en train de retourner l’opinion publique en sa faveur. Il faut rappeler que KM9 a été très souvent critiqué, à juste titre, pour ses prestations moyennes, voire ratées lors de la première partie de saison. Même si ses statistiques étaient plutôt correctes, l’ancien du PSG ne parvenait pas à apporter ce qu’on attendait de lui, semblant parfois perdu. Durant cette période compliquée, sur le terrain comme en dehors, le Bondynois a pu compter sur le soutien de son club et notamment de Carlo Ancelotti, qui l’a toujours encensé et qui insistait sur le fait que son joueur avait besoin d’un temps d’adaptation. Tout cela a payé puisque Mbappé montre un bien meilleur visage à présent.

Le vestiaire est conquis

Relevo explique d’ailleurs que le vestiaire madrilène a vu une nette amélioration du footballeur tricolore, qui fait l’unanimité. Ses coéquipiers estiment qu’il a plus d’influence et que les changements opérés par le staff avec lui payent. En effet, Ancelotti et ses équipes lui ont demandé d’arrêter de se déplacer partout devant et de concentrer sur l’aile gauche. Pour ses coéquipiers, cela explique sa réussite actuelle. «Même Dieu ne peut pas l’arrêter avec des espaces», a confié l’un des membres du groupe. Grâce à ces ajustements, Mbappé est «de plus en plus impliqué dans le jeu» et «se déplace désormais principalement sur la gauche et non plus sur tout le front de l’attaque» selon Relevo, qui s’est d’ailleurs intéressé aux déplacements de KM9.

Sur la carte graphique, Relevo montre bien qu’il a souvent tendance à pencher sur l’aile gauche dans ses déplacements ou pour démarrer ses actions, lors de ses deux dernières sorties. Ses deux meilleures depuis sa signature selon le média. Les matches précédents, il se déplaçait sur tout le front de l’attaque et s’éparpillait. Ce qui ne lui permettait pas d’utiliser à son avantage ses qualités de vitesse et de dribble. Relevo ajoute aussi que Mbappé touche beaucoup plus de ballons à présent. Lors du match contre le Barça, il en a touché plus que Vinicius Jr, ainsi que les latéraux et certains défenseurs comme Aurélien Tchouameni. Plus impliqué, Mbappé fait enfin le bonheur du Real Madrid. «Il a eu besoin de temps pour s’adapter à l’équipe et revenir à sa meilleure version physique. Les blessures l’ont un peu ralenti. Maintenant, il est dans un très bon moment et nous devons en profiter», a lancé hier en conférence de presse Carlo Ancelotti, ravi du nouveau KM9.