Romelu Lukaku a recalé le PSG

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku est décidé. Cet été, l'attaquant veut quitter Chelsea, où il a fait pourtant son retour il y a un an contre un joli chèque de 115 M€. Un investissement colossal qui n'a pas payé pour les Blues. En effet, le Belge a perdu petit à petit sa place au sein du onze de Thomas Tuchel, un entraîneur avec lequel l'avant-centre n'a pas toujours été d'accord. Malgré 15 buts inscrits en 44 matches toutes compétitions confondues (29 titularisations), les Londoniens s'attendaient à mieux. Big Rom aussi.

Priorité Inter

Malheureux à Chelsea, un club qu'il connaît pourtant très bien, l'attaquant de 29 ans a rapidement multiplié les appels du pied dans la presse afin de revenir à l'Inter Milan. Et ses efforts ont payé puisque les Nerazzurri s'activent en coulisses pour le rapatrier. Les discussions ont débuté depuis quelques semaines avec Chelsea, qui est ouvert à un départ de son joueur sous la forme d'un prêt payant de 25 M€ avec une option d'achat obligatoire fixée à 76 M€.

De son côté, Lukaku fait le forcing pour rejoindre les Lombards. Il serait prêt à baisser son imposant salaire et même à le diviser par deux, lui qui touche actuellement 15 M€ par an en Angleterre. Si les échanges se poursuivent entre toutes les parties, rien n'est encore fait. Hier, le Daily Express a indiqué que les Italiens se montraient très prudents, d'autant que l'opération est financièrement lourde. Ce qui pourrait permettre à d'autres écuries de s'immiscer dans le dossier.

Big Rom a dit non au PSG

Ce mercredi, le Corriere della Sera révèle que le Paris Saint-Germain a d'ailleurs tenté à nouveau le coup pour Romelu Lukaku cet été. En avril dernier, The Sun avait déjà indiqué que Paris avait un œil sur lui. Les Franciliens ont donc continué à tâter le terrain cet été, eux qui scrutent le marché des attaquants et qui ont aussi approché Robert Lewandowski. Malgré la présence du trio Neymar-Messi-Mbappé, le club de la capitale envisage de se séparer du Brésilien, en plus de Mauro Icardi.

Big Rom a donc été courtisé. Mais la tentative des pensionnaires du Parc des Princes a été vaine. Romelu Lukaku a refusé les avances du Paris Saint-Germain. Le Corriere della Sera explique que l'ancien joueur de Manchester United ne veut entendre parler que de l'Inter Milan. Un club où il a été épanoui sur le pré et où il a connu de nombreux succès. Le PSG a donc essuyé un refus, mais il n'est pas le seul puisque Tottenham, Newcastle ou encore l'AC Milan ont tous été recalés.