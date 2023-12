Real Madrid : Elyaz Zidane prend une décision qui fait parler en Espagne !

Il est très rare d’avoir 18 ans seulement et d’être régulièrement objet d’articles et de débats dans les médias espagnols. Il faut être exceptionnel sur le terrain, ou bien… être fils de Zinedine Zidane. Le Real Madrid a ainsi vu passer par ses rangs les quatre fils de la légende du coach français. Enzo, qui a déjà quitté le club il y a bien longtemps, et qui est actuellement sans club. Luca, qui s’en sort plutôt bien et enchaîne les bonnes prestations dans les cages d’Eibar. Il y a ensuite Théo, 21 ans, titulaire dans l’entrejeu du Real Madrid Castilla. Puis, pour finir, Elyaz.

Du haut de ses 18 ans, le défenseur évolue actuellement avec les U19, entraînés par Alvaro Arbeloa. Seulement, après une saison 2022/2023 particulièrement prometteuse et qui avait déjà enflammé les médias locaux, le plus jeune des Zizou galère pour le moment. Il n’entre pas totalement dans les plans de son coach, qui préfère d’autres joueurs, que ce soit dans l’axe de la défense ou sur un côté.

Adieu Madrid ?

Il n’a par exemple démarré que 2 rencontres des 21 jouées par son équipe, et n’a été retenu pour aucun des matchs d’UEFA Youth League disputés par les jeunes pousses merengues. Comme l’indique Marca, il envisage de partir dès le mois de janvier. Il songe ainsi sérieusement à claquer la porte, notamment parce qu’il sait que son manque de temps de jeu peut lui faire perdre sa place en sélection française U19. Tout comme elle met en question sa promotion au sein du Real Madrid Castilla, qui serait la prochaine étape logique dans sa carrière.

Surtout qu’Alvaro Arbeloa, son entraîneur actuel, est annoncé comme possible coach de l’équipe réserve dès la saison à venir, puisque Raul Gonzalez a de grandes chances de s’en aller entraîner à un niveau supérieur. Considéré comme un élément très prometteur à Madrid, il a déjà plusieurs entraînements sous les ordres de Carlo Ancelotti à son actif. Avis aux intéressés, Elyaz Zidane est donc sur le marché…