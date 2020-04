PSG : Kylian Mbappé l'aurait mauvaise...

Quand ce n’est pas Neymar qui fait la une du côté de Barcelone, c’est Kylian Mbappé qui est au cœur de l’actualité à Madrid. Mais actuellement, compte tenu du contexte financier et contractuel des différents acteurs impliqués, le Français semble bien plus proche de la capitale espagnole que le Brésilien de la ville catalane. Et pour cause, du côté du Santiago Bernabéu on envisage cette opération avec un certain optimisme, en grande partie à cause du contrat de l’ancien Monégasque qui expire en 2022. Si le Real Madrid n’avait de toute manière pas prévu de passer à l’attaque dès cet été, c’est bien ce mercato estival 2021 qui va être décisif…

Une chose est sûre, du côté du Paris Saint-Germain, on va faire le forcing pour le prolonger, et un départ en 2021 est totalement exclu. Marca affirmait plus tôt dans la semaine que les Parisiens étaient prêts à attendre la fin de son contrat, quitte à le voir partir gratuitement plutôt que de le vendre aux Merengues en 2021. Florentino Pérez sait en tout cas qu’il peut compter sur le feu vert de Kylian Mbappé, qui n’aurait qu’un rêve : enfiler la tunique blanche un jour ou l’autre.

Kylian Mbappé agacé par les informations données aux médias par le club

Et voilà que le quotidien AS en dit un peu plus ce samedi. Selon le journal espagnol, les dernières informations venant de la direction qui ont filtré dans les différents médias auraient déplu à Kylian Mbappé, et sa relation avec son club serait plus froide que jamais. « Elle ne tient qu'à un fil » même, précise la publication ibérique, alors que le joueur ne souhaiterait toujours pas prolonger. Du côté de Madrid, on espère toujours que ça continuera dans ce sens jusqu'au mercato 2021, alors que le club de la capitale française aurait même envisagé une option folle.

Nasser Al-Khelaïfi aurait ainsi pensé à inclure une clause libératoire - sous seing-privé a priori puisqu'elles ne peuvent pas être homologuées auprès de la LFP - colossale dans le nouveau contrat du joueur, chose que ce dernier n'accepterait probablement pas, toujours selon le média. Autant dire que si les informations d'AS concernant le mal-être du champion du monde s'avèrent vraies, le président parisien est dans de beaux draps pour prolonger sa star. Plus les jours avancent et moins le PSG semble être dans une position de force dans ce périlleux dossier...