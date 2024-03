LdC : pourtant bousculé, le FC Barcelone élimine le Napoli et file en quarts

C’est l’heure du match retour entre le FC Barcelone et le Napoli. Alors que les Partenopei sont parvenus à arracher le match nul contre les Blaugrana en Campanie (1-1), les troupes de Francesco Calzona se déplacent ce mardi soir sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys à Montjuïc, dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette affiche européenne, les deux tacticiens ont mis les petits plats dans les grands. A domicile, les Blaugranas s’organisaient dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi et João Cancelo en défense. Fermin Lopez, Andreas Christensen et Ilkay Gündoğan se retrouvaient dans l’entrejeu. Lamine Yamal et Raphinha étaient associés à Robert Lewandowski en attaque. De leur côté, les Italiens s’articulaient dans un 4-3-3 avec Alex Meret dans les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus et Mario Rui. Stanislav Lobotka était placé comme sentinelle avec André-Franck Zambo Anguissa et Hamed Traoré à ses côtés. Devant, on retrouvait un trio constitué de Matteo Politano, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

La rencontre a commencé sur les chapeaux de roue pour les Catalans, malgré un face-à-face mal exécuté de Victor Osimhen (4e). Sur le côté gauche, João Cancelo a trouvé Raphinha qui est rentré dans la surface pour centrer en retrait au premier poteau. Robert Lewandowski a superbement laissé passer le ballon pour Fermín Lopez qui a conclu sans trembler (15e, 1-0). Les joueurs de Xavi ont rapidement enchaîné. Lancé sur la gauche, Raphinha a pénétré dans la surface pour fixer Giovanni Di Lorenzo puis enrouler un tir qui est venu s’écraser sur le poteau droit. Le ballon est revenu sur le flanc gauche de la surface où João Cancelo a suivi pour doubler la mise dans le but vide (17e, 2-0). Fort heureusement pour les Partenopei, ils sont parvenus à retrouver un second souffler pour rester en vie. Trouvé en profondeur sur la droite, Matteo Politano a percé la défense barcelonaise pour entrer dans la surface et centrait en retrait. Il a idéalement trouvé Amir Rrahmani, en pleine dézonage, qui a su conclure d’un tir croisé pour réduire le score (30e, 2-1). Cette réalisation signée du Kosovar a remobilisé les Napolitains qui se sont procurées plusieurs occasions par la suite. Sur un ballon enroulé par Mário Rui vers la droite de la surface, Giovanni Di Lorenzo a placé un coup de casque repoussé par Marc-André ter Stegen au-dessus de son but (34e). Naples allait mieux en cette fin de première période et faisait alors tourner le ballon efficacement dans sa moitié de terrain.

Barcelone résiste aux assauts napolitains !

Au retour des vestiaires, le Napoli était déterminé à poursuivre ses belles impressions laissées avant la pause. Trouvé dans l’axe par Hamed Junior Traorè, Khvicha Kvaratskhelia s’est présenté devant la surface barcelonaise où il a enroulé un tir. La tentative du Géorgien est passé à droite du cadre (47e). La pression napolitaine restait intense pour le FC Barcelone qui avait de plus en plus de mal de sortir de son camp. La première réponse catalane c’est faite par Raphinha. Sur la gauche, João Cancelo a débordé et servi en retrait Raphinha. Ce dernier a armé un tir qui a été repoussé par Alex Meret (55e). Matteo Politano et Khvicha Kvaratskhelia ont également retrouvé de belles couleurs après la réduction du score de Rrahmani, enchaînant les solides percées et autres percussions sur les côtés de l’attaque napolitaine. Mais malheureusement Naples, il manquait un peu plus d’efficacité sur les derniers gestes, à l’image de cette occasion à l’heure de jeu dépassée. Sur la gauche, Kvaratskhelia a lancé dans la surface Matteo Politano qui a centré devant le but. Mésentente entre Pau Cubarsí et Marc-André ter Stegen qui a profité à Victor Osimhen. Le Nigérian a servi en retrait dans l’axe André-Frank Zambo Anguissa dont le tir a été contré en difficulté (63e).

Les Blaugrana se sont néanmoins réveillés au cours de la dernière demi-heure. Situé sur la droite, Raphinha a enroulé un joli coup franc vers la droite du but. Vigilant, Alex Meret a repoussé en corner (68e). Sur ce corner suivant, Lamine Yamal croyait avoir triplé la mise mais il a finalement été signalé logiquement hors-jeu. En effet, frappé sur la droite par le FC Barcelone puis dévié par Robert Lewandowski vers la gauche du but, Sergi Roberto s’est arraché pour frapper vers le but après un mauvais arrêt de Alex Meret. Ronald Araújo a ensuite dévié et cela a profité à Lamine Yamal pour marquer mais en position illicite (69e). Héritant d’un ballon devant la surface du Napoli côté gauche, İlkay Gündoğan a armé une volée vers la gauche du but. Encore une fois vigilant, Alex Meret a repoussé en corner (74e). İlkay Gündoğan a remis vers la droite de la surface et Lamine Yamal a armé une nouvelle lourde frappe. Celle-ci a été trop croisée et est passée juste à gauche des buts d’Alex Meret (78e). Trouvé devant la surface napolitaine plein axe, İlkay Gündoğan a idéalement glissé le ballon sur la gauche de la surface pour Sergi Roberto qui a servi sur sa droite Robert Lewandowski. Le Polonais a conclu sans trembler pour mettre à l’abri son équipe (83e, 3-1), malgré la barre touchée par Mathías Olivera (89e). Naples KO debout, Barcelone file en quarts.