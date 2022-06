Monaco : Caio Henrique affiche sa préférence pour son avenir

La suite après cette publicité

Au sortir de sa deuxième saison pleine à l'AS Monaco (31 apparitions en Ligue 1, 2 buts et 8 passes décisives), Caio Henrique (24 ans) a évoqué son avenir au micro d'UOL Esporte au Brésil. «On sait que les rumeurs existeront toujours, encore plus quand tu sors d'une bonne saison. C'est normal que l'on associe ton nom à d'autres équipes. Mais, jusqu'ici, rien n'est arrivé. Je laisse mon staff s'occuper de ça, j'essaie de rester serein et concentré sur Monaco. Si une offre arrive, qu'elle est bonne pour le club et moi, on va s'asseoir et discuter. Mais, pour le moment, il n'y a rien de concret», a lancé le latéral gauche avant d'avouer une petite préférence.

«J'ai vraiment très envie de rejouer en Espagne (il a évolué du côté de l'Atlético de Madrid), un pays qui m'a accueilli quand j'étais très jeune et où j'ai beaucoup appris. Je me suis habitué au football espagnol, j'ai envie d'y retourner. Mais, pour le moment, je suis heureux et adapté à Monaco, on verra ce qui doit se passer», a-t-il expliqué, sans se cacher, alors que son contrat sur le Rocher court jusqu'en juin 2025. Le message est passé.