GFC Ajaccio : deux jeunes rejoignent des centres de formation de Ligue 1

Le GFC Ajaccio annonce ce mercredi le départ de deux joueurs de son équipe U16 : Laurent Fogacci et Lisandru Olmeta. Le premier cité évolue au poste de milieu de terrain et rejoint le centre de formation du Stade de Reims. Quant à Lisandru Olmeta, jouant au poste de gardien comme son père Pascal, il signe en faveur de l'AS Monaco.

« Aujourd’hui leur sérieux dans le travail est récompensé avec un engagement dans deux prestigieux centre de formation. C’est le bon travail et l’engagement de notre club et de nos éducateurs auprès des jeunes qui est récompensé », écrit le club corse dans son communiqué.

👏🏻 Le GFCA est fier d’annoncer les signatures en centre de formation, de Laurent Fogacci et Lisandru Olmeta au Stade de Reims et à l’AS Monaco.



L’ensemble du club et ses composantes souhaitent à Laurent et à Lisandru une bonne continuation🔴🔵https://t.co/D15m4UoxWo pic.twitter.com/WNeAT27Iw1