Le plus vieux socio du FC Barcelone est décédé !

Alors qu'il était âgé de 101 ans et qu'il était encarté comme socio du FC Barcelone depuis le 5 septembre 1932, Manuel Maños Gonzalbo est décédé le 23 juillet dernier, comme l'a annoncé le club catalan ce mardi. Il avait hérité du statut de plus ancien socio du club catalan depuis le décès de Josep Maria Selva Vallespinosa, en février 2019.

La suite après cette publicité

Décoré en 2007 par Joan Laporta pour ses 75 ans en tant que socio du FC Barcelone, Manuel Maños Gonzalbo aura été membre de l'institution culé pendant près de 90 ans. Il a ainsi pu voir le FC Barcelone passé d'un club émergent en Espagne à l'une des plus fortes institutions de la planète.

We are sorry to announce the death of Manuel Mañós Gonzalbo, holder of FC Barcelona membership number 1, at the age of 101. He had been a club member since 5 September 1932. Our heartfelt condolences to his family and friends. May he rest in peace.