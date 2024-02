LdC : Fabio Capello juge le niveau du PSG

À 24 heures d’un rendez-vous déterminant. Mercredi soir, les amoureux du PSG fêteront la Saint-Valentin au Parc des Princes, avec la réception de la Real Sociedad lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Considéré comme une des équipes outsider de la compétition, le club de la capitale ne convainc pas partout en Europe, comme l’explique le quotidien L’Équipe.

Et parmi plusieurs techniciens interrogés au sujet du niveau du PSG, l’Italien Fabio Capello a donné son avis tranché sur la formation francilienne. «Le PSG est inférieur au Real et à Manchester City. Cela a été confirmé par ce que j’ai vu durant la phase de groupes, notamment contre le Milan. Je n’ai pas cette impression d’équipe dominante», a-t-il d’abord indiqué. En revanche, l’ancien coach de l’AC Milan, l’AS Roma ou encore le Real Madrid a admis qu’il voyait des améliorations, notamment dans le jeu. «J’étais conscient que Luis Enrique était encore en train de tester des choses et qu’il n’avait pas encore réussi à mettre en place son jeu actuel. Avant, c’était une formation plutôt tributaire des inspirations de Mbappé ou d’autres. Désormais, c’est une équipe qui a sa philosophie de jeu, ça se voit dans la circulation du ballon ou encore dans sa façon de maîtriser le terrain», a ajouté Capello. Préservé contre le LOSC ce week-end, le natif de Bondy devrait bien être présent pour défier la Real Sociedad mercredi.