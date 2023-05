Le terrible accident de Sergio Rico choque l’Europe, Tottenham fixe le prix d’Harry Kane

Sergio Rico hospitalisé

L’état de santé de Sergio Rico, gardien du PSG, est malheureusement très préoccupant ! Il a été victime d’un grave accident de cheval à Séville ce dimanche. Il a été transféré à l’hôpital « dans un état grave », comme le rapporte Le Parisien. Cela fait les gros titres de L’Équipe, mais aussi de Marca du côté de l’Espagne… Même chose avec Estadio Deportivo, qui nous livre quelques informations supplémentaires. « Les prochaines 48 heures sont décisives », titre le quotidien ibérique qui ajoute que son état « tient en haleine toute la planète foot ». Le journal souhaite aussi un prompt rétablissement au gardien du PSG. La rédaction de Foot Mercato se joint bien sûr à Estadio Deportivo, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Madrid veut arracher Harry Kane

Harry Kane fait parler de lui en Espagne ! As revient par exemple sur son dossier ! Tottenham a fixé le prix de l’attaquant anglais, sous contrat jusqu’à l’été 2024 avec le club londonien. Les Spurs réclameraient pas moins de 115 millions d’euros pour le laisser partir ! Une sacrée somme, mais qui n’est pas vue d’un mauvais œil à Madrid, d’après As. Le montant est jugé similaire à celui qui a pu être payé pour Hazard il y a quelques années, d’autant que Kane serait le favori du staff technique pour ce poste de numéro 9. Dans le même temps, Marca revient sur le dossier Bellingham ! « La voie est libre », peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Le Real Madrid se lancerait dans un « dernier sprint » pour le jeune joueur du Borussia Dortmund et espérerait boucler le transfert cette semaine, explique Marca.

Giroud offre la qualification à l’AC Milan

Bonne nouvelle pour Olivier Giroud ! L’AC Milan a emporté le match contre la Juventus Turin 1 à 0 grâce à un but de l’attaquant français et c’est lui qui fait la couverture du Corriere dello Sport ce lundi. « La magie de Giroud donne la victoire au Milan et la Ligue des Champions », résume le quotidien transalpin, qui ajoute que le coach de la Juventus, Massimiliano Allegri, est désormais « sans filet »… C’est un peu la même chose en couverture de La Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose s’ouvre aussi sur la victoire de Milan. Le club lombard « coule la Juve avec Giroud », peut-on lire en Une du média. En revanche, le ton est un peu différent sur Tuttosport. « Juve, même pas d’honneur », placarde le quotidien pro-turinois avant d’ajouter : « l’équipe d’Allegri essaie, mais avec une piètre qualité et sans conviction. »