EdF : le coup de gueule de Mike Maignan

Pour Mike Maignan, une "remise en question" des Bleus est nécessaire. Après la défaite (3-1) à la maison face à l’Italie, une première depuis près de 16 ans, les hommes de Didier Deschamps sont dans l’obligation de réagir. Face aux Italiens, Mike Maignan a donc encaissé trois buts à domicile, une première depuis son arrivée chez les A. Interrogé en zone mixte sur la situation, le gardien des Bleus a avoué une défaillance collective de cette équipe de France, mais a également appelé au calme.

« Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste entre nous. On en discutera ce samedi. Il n’y a pas à être inquiet. Quand on perd un match, ce n’est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer sur le terrain. On sait qu’on doit faire mieux, cette équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d’excuses, on va se remettre en question et repartir de l’avant », a déclaré le portier de l’AC Milan. Les Bleus auront l’occasion de se relancer ce lundi face au voisin belge.