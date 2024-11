Un club argentin sous le feu des critiques après avoir fait jouer un streamer

Depuis quelques années, les streamers font régulièrement leur apparition dans le milieu du football. Entre les compétitions organisées, les matches amicaux ou les campagnes publicitaires, beaucoup d’entre eux ont pu rencontrer des joueurs professionnels. Mais ce week-end, le club argentin du Deportivo Riestra, en première division, a décidé d’aligner Iván Buhajeruk, célèbre streamer de 22 ans, plus connu sous le nom de "Spreen" pour un coup de pub.

Spreen", avec le numéro 47 dans le dos, ne savait pas où se positionner sur le terrain et après une interruption au bout de huit minutes de jeu, son entraîneur l’a tout de suite sorti du terrain. Une initiative critiquée par une grande partie des supporters et des journalistes locaux, même si certains spectateurs ont applaudi et on sourit de ce coup marketing. «Je n’ai jamais rien vu de tel et c’est malheureusement triste pour le football argentin. C’est une honte. Qu’y a-t-il de si drôle dans tout cela ? C’est un manque de respect», a indiqué un commentateur de TyC Sports.