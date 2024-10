OM-PSG : Leonardo Balerdi met la pression sur l’arbitrage

Le choc entre l’OM et le PSG arrive ce dimanche soir au Vélodrome (20h45). Outre la tension autour de ce match entre les deux clubs ennemis, la rivalité sportive sera aussi au rendez-vous. Pour la première fois depuis quelques saisons, les deux équipes luttent au sommet du championnat. En cas de succès, les Phocéens pourraient même passer devant leur adversaire du soir au classement puisque seulement trois points les séparent au coup d’envoi. Leonardo Balerdi profite de la conférence de presse d’avant-match pour rappeler à l’ordre ses coéquipiers sur l’arbitrage. Il s’agit de rester à onze contre onze.

«Ce match se joue sur les petits détails. J’espère que l’arbitrage sera parfait pour les deux équipes pour qu’on puisse jouer le meilleur football. En tant que capitaine, je dois le dire, les joueurs avec expérience doivent parler. Il faut faire attention avec les cartons jaunes, avertit celui qui avait été expulsé après 5 minutes de jeu contre l’OL. J’ai une petite expérience, j’avais trop envie de jouer contre Lyon et le premier jaune c’était un peu pour ça. Le deuxième jaune, on en a déjà parlé, ce n’était pas clair. Mais moi et tous les joueurs avec expérience devons montrer l’exemple.»

