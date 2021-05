Umbro révèle le nouveau maillot domicile de Fluminense !

Alors que le championnat Brésilien débute le 29 mai, Umbro dévoile la nouvelle tunique que porteront les joueurs de Fluminense au Stade Maracanã.

Le club situé à Rio de Janeiro est tout simplement mythique au Brésil, tout comme ses couleurs qui sont restées identiques plus de cent ans après sa création. Fondé en 1902, Fluminense remporte le premier Campeonato Carioca de l'histoire en 1906. Ce championnat de Rio représente le premier titre du club et il est aujourd'hui célébré sur la nouvelle tunique que porteront Fred et ses coéquipiers dans les prochaines semaines.

Depuis 1906, le club a empilé les trophées avec 4 championnats du Brésil, 30 autres championnat de Rio et une Coupe du Brésil en 2007. Malgré tout cela, les pensionnaires du mythique Maracanã n'ont pas oublié leurs racines. Toujours très élégante, la tunique de Fluminense est faite de rayures traditionnelles rouges, vertes et blanches. Une bande blanche partant des manches pour aller vers les côtes ainsi qu'un col rond blanc et rouge très esthétique complètent cette tunique. On retrouve également la date du titre de 1906 au niveau du cou.

Ce nouveau maillot est déjà disponible sur le store d'Umbro et pourrait être porté dès le 16 mai face à Flamengo en finale du championnat de Rio !