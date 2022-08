L'altercation entre Thomas Tuchel et Antonio Conte fait les gros titres, le PSG proche de trouver une porte de sortie à Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Les médias anglais se régalent de «la bagarre» entre Conte et Tuchel

En Angleterre, le derby londonien entre Chelsea et Tottenham a été à la hauteur de l'évènement. Les deux formations se sont rendues coup pour coup dans un match très animé mais se sont quittées sur un nul (2-2). Au-delà du score, ce qui fait énormément parler ce matin, c'est la vive altercation entre Antonio Conte et Thomas Tuchel à la fin du match. Les deux coachs s'étaient déjà chauffés pendant la rencontre mais ça a été musclé au coup de sifflet final au moment de la poignée de main. Le Daily Mirror s'en donne à cœur joie ce matin et titre qu'il y a eu «bagarre à Londres» ! «Tuchel et Conte expulsés après des échauffourées pendant et après un match nul enflammé», commente également le tabloïd. Même son de cloche en couverture du Daily Express qui évoque une «lutte contre la guerre.» «Tuchel se bat avec Conte sur la touche et critique l'arbitre», appuie encore le canard. Pour The Guardian, les deux entraîneurs au caractère volcanique sont «dans l'œil du cyclone» car «Tuchel et Conte s'emportent après le point pris par Kane.» Une altercation qui fait aussi du bruit partout en Europe comme sur la couverture de AS qui indique carrément que «Tuchel et Conte se battent sur le terrain.»

Galatasaray fonce sur Mauro Icardi

En Turquie, la presse locale lâche une véritable bombe concernant l'avenir de Mauro Icardi. L'Argentin fait partie des indésirables au PSG et doit se trouver une porte de sortie cet été. Et selon Fotomaç, l'attaquant voit Galatasaray faire le forcing pour l'attirer. Selon le média, c'est carrément : «une bonne nouvelle pour les Lions.» «La direction du club stambouliote a accéléré les négociations avec le PSG pour un prêt cette saison. Le joueur souhaite qu'une partie de son salaire soit pris en charge par le club de la capitale française», indique le média. La direction de Galatasaray est en tous cas très optimiste de parvenir à enrôler l'attaquant argentin cette saison. Ce qui soulagerait le PSG ! Affaire à suivre…

Le Real Madrid garde ses bonnes habitudes

En Espagne, le Real Madrid a lancé sa saison en Liga. Après avoir remporté la Supercoupe d'Europe la semaine dernière, les Merengues ont réussi a parfaitement faire le job pour la première journée. Pour Marca, c'est d'ailleurs, «le Madrid de toujours !» «Un retour dans la souffrance à Alméria. Lucas Vazquez et Alaba ont renversé le but précoce de Ramazani en seconde période. L'Autrichien a marqué sur un coup franc direct dès le premier ballon qu'il a touché.» Et oui, la Casa Blanca s'est finalement imposée (2-1) contre Almeria et a repris ses bonnes habitudes de champion en titre. De son côté, le journal AS fait dans le jeu de mot avec David Alaba, buteur, qui a le droit à des «éloges» ce matin. «Un coup franc d'Alaba sur le premier ballon qu'il touche complète le retour de Madrid. Une bonne équipe d'Almeria est allée de l'avant et a opposé une grande résistance», résume parfaitement le média local.