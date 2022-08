Premier League : au terme d'un match électrique, Tottenham arrache le nul à Chelsea

Le premier choc de la saison 2022-2023 en Angleterre accouche d'un nul agité. Ce dimanche, pour le compte de la 2ème journée de Premier League, Chelsea et Tottenham se sont neutralisés à Stamford Bridge (2-2) au terme d'un match riche en occasions et chargé en électricité, tant sur le bord du terrain que dans les travées de l'enceinte londonienne. Au cœur d'une première période largement dominée par les partenaires de Cucurella, pour sa grande première avec les Blues, Koulibaly est venu reprendre magistralement d'une volée un corner de l'Espagnol pour ouvrir le score (1-0, 21e).

Le Sénégalais est même passé proche du doublé (27e), alors qu'Havertz avait contraint LLoris à la parade (18e), quand l'autre Sénégalais de Chelsea, Mendy, n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est devant Sessegnon (22e). Si la défense du club du nord de Londres, submergée par les nombreuses vagues bleues, a craqué, les locaux ont longtemps eu du mal à faire le break. De quoi laisser Tottenham revenir dans le match après la pause.

Ça a chauffé entre Tuchel et Conte, Kane arrache l'égalisation

Les Spurs sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, à l'image de cette parade de Mendy réalisée devant Son (48e). Dans la continuité d'une lourde frappe non cadrée signée Sterling, Kane a lui, fait assez inhabituel, manqué de précision face au but (61e). Mais ce qui devait arriver arriva. Højbjerg, d'une frappe placée au ras du sol, a trompé la vigilance de Mendy (68e), ce qui a provoqué la colère de Thomas Tuchel, une faute à l'origine de l'action sur Havertz n'ayant pas été sifflée par M. Taylor, et une prise de bec très musclée entre l'ancien coach du PSG et Antonio Conte leur ayant valu un avertissement.

Malgré un raté d'Havertz devant le but sur un centre idéal de James (75e), le latéral droit anglais, décalé par Sterling, a délivré tout Stamford Bridge (77e). Pour le plus grand bonheur de Tuchel, parti célébrer cette réalisation loin de sa zone technique. La victoire semblait alors acquise. C'était sans compter sur l'abnégation des Spurs. Juste après un sauvetage de Mendy devant Dier (90e+5), Kane est venu couper un corner de la tête pour arracher le point du nul dans le sud-ouest de la capitale (90e+6). Après ce scénario renversant, Tuchel et Conte ont fini par être expulsés au coup de sifflet final à la suite d'une nouvelle altercation entre les deux hommes. Le point final d'un après-midi très tendu à Chelsea.