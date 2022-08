Chelsea-Tottenham : Thomas Tuchel et Antonio Conte s'expliquent après leurs altercations

Objectif calmer le jeu. Ce dimanche, Chelsea et Tottenham n'ont pas réussi à se départager au terme d'un derby très intense à Stamford Bridge (2-2). Harry Kane a égalisé dans les derniers instants de la partie dans le sud-ouest londonien, alors que les Blues pensaient avoir fait le plus dur en reprenant les devants dans le dernier quart d'heure.

La suite après cette publicité

Mais ce qui a aussi animé cette rencontre entre Chelsea et les Spurs, ce sont les altercations (après le premier but, puis juste après le coup de sifflet final au moment de la traditionnelle poignée de mains) entre les deux entraîneurs au caractère bien trempé des deux formations, à savoir Thomas Tuchel et Antonio Conte. C'est assurément l'une des images les plus fortes de ce week-end de football qui ne manquera pas de faire couler de l'encre en Angleterre, alors que les deux techniciens ont récolté un carton rouge chacun.

Tuchel et Conte apaisent les choses

Présent en conférence de presse, l'Allemand passé par le banc du PSG a souhaité relativiser à ce sujet, en profitant au passage pour dézinguer l'arbitre du jour, Anthony Taylor. « Quand on se serre la main, nous nous regardions dans les yeux, mais nous avions une opinion différente, donc c'était émotif. Il était content quand ils ont égalisé, et ça s'est un peu chauffé, mais rien de grave. Nos cartons rouges ? Ce n'était pas nécessaire. Mais beaucoup de choses n'étaient pas nécessaires. Encore une mauvaise décision de l'arbitre aujourd'hui. L'altercation ? C'est émouvant. Vous aimez ça. Nous n'avons pas besoin de commentaires maintenant. C'est la Premier League, c'est le jeu. Vous l'aimez, non ? Nous l'aimons. Nous sommes des entraîneurs émotionnels. »

De son côté, Antonio Conte a, lui aussi, tenu à apaiser les choses. « Mon avis est qu'il vaut mieux parler du match. C'était un match difficile pour les deux équipes et nous essayons à chaque match d'être compétitifs. Chelsea a montré qu'ils sont une très bonne équipe. Par rapport à la saison dernière, nous avons fait mieux, mais si nous voulons créer des problèmes à Chelsea (au classement), nous devons être meilleurs. Je ne veux pas commenter la situation (avec Tuchel), ce n'est pas le plus important. S'il y a un problème, c'est entre lui et moi. C'est normal de venir ici et de souffrir, mais en même temps on s'est créé des occasions pour rester dans le jeu. » Comme pour amadouer la commission de discipline ? Tuchel et Conte pourraient en tout cas prendre cher dans les prochains jours.