Chelsea-Tottenham : Tuchel et Conte en viennent aux mains !

Un derby ça se gagne ! Par tous les moyens. Même avec quelques coups bas. A l'occasion de la 2e journée de Premier League, Chelsea recevait Tottenham, à Stamford Bridge. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Devant au score, grâce à Kalidou Koulibaly, les Blues se sont fait rejoindre dans le deuxième acte. Un but qui a galvanisé Antonio Conte.

Le technicien italien a célébré comme il se doit l'égalisation des Spurs, signée Pierre-Emile Højbjerg... en allant narguer Thomas Tuchel, qui n'a pas vraiment apprécié et est venu coller son front sur le sien. Les deux techniciens ont dû être séparés par leurs staffs. Thomas Tuchel s'est vengé quelques minutes plus tard, lorsque Reece James a redonné l'avantage à Chelsea. Après la fin du match, les deux techniciens ont repris les échauffourées et ont tous les deux écopés d'un carton rouge.

Quand Antonio Conte se met à chambrer Thomas Tuchel, l'Allemand répond très vite 😡#CHETOT | #PremierLeague



