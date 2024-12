SM Caen : ça gronde contre Kylian Mbappé

Kylian Mbappé s’est mis à dos une partie du public du SM Caen. Dans une situation très compliquée en Ligue 2 (16es du classement), le club normand - qui appartient désormais au clan Mbappé - vient de licencier son entraîneur Nicolas Seube. Une décision qui est loin de faire l’unanimité chez les supporters du Stade Malherbe, qui n’ont pas manqué l’occasion de le faire savoir à leur direction. Car à Caen, la déception est grande d’avoir vu partir un homme aussi attaché au club malherbiste. D’autant plus lorsque ce choix est motivé «par des noms de vedettes, par d’hypothétiques rayonnements à l’international", ou autres flamboyances», comme l’explique le Malherbe Normandy Kop dans un communiqué publié sur Facebook.

Le communiqué du Malherbe Normandy Kop :

« Lorsqu’on supporte un club qui ne gagne jamais de trophée, l’intérêt de venir au stade est de partager des émotions en famille : se retrouver avec nos frères et sœurs de tribune, encourager nos joueurs dans lesquels nous nous reconnaissons, et qui se battent pour notre club. Force est de constater que la plupart du temps, les joueurs passent de club en club, et restent rarement très longtemps à Malherbe. Les entraîneurs et dirigeants vont et viennent au gré des résultats, sans que le public ait le temps de s’attacher à eux, de se reconnaître en eux. Heureusement, il existe quelques exceptions. II existe des gens fidèles et travailleurs dans lesquels le public normand peut s’identifier. Nicolas Seube est l’une de ces rares personnes qui donnent du sens à notre ferveur. Nous sommes écœurés de le voir partir si tôt, sans qu’il ait eu la possibilité de faire une saison complète à la tête de l’équipe première, ni même celle de travailler avec une équipe à la hauteur de nos ambitions. Nous espérons revoir Nico dans son club au plus vite, et nous souhaitons, à travers ce communiqué, exprimer notre gratitude pour son dévouement et sa fidélité sans faille. Que les nouveaux dirigeants le sachent : le public Malherbiste n’est pas impressionné par des noms de vedettes, par d’hypothétiques "rayonnements à l’international", ou autres flamboyances. À Malherbe, il n’y a que le travail et la fidélité qui font les légendes. »